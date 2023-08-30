Ingin Temui Panji Gumilang, Anwar Abbas Sambangi Bareskrim

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Anwar Abbas mengaku ingin menemui Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri. Hal ini setelah keduaya sepakat damai.

"Jadi intinya adalah dengan dicabut itu maka kami akan saling bermaaf-maafan. Cuma bagaimana tradisi kita berjabat tangan. Nah beliau tidak ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena beliau tidak ada di sana maka kami ke sini," kata Anwar Abbas di Gedung Bareskrim.

Anwar Abbas menegaskan, Panji Gumilang sudah mencabut gugatan Rp1 triliun. Sehingga, Anwar Abbas menekankan, kedatangannya ke Bareskrim Polri bukan dalam status tergugat.

"Tapi status saya ke sini bukan lagi sebagai tergugat. Status tergugat sudah copot dari diri saya. Jadi saya ke sini sebagai saudara, teman sesama muslim. Ke sini adalah dalam rangka membangun persahabatan saja," ujar Anwar Abbas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.

Perdamaian tersebut setelah dilakukan mediasi sebanyak empat kali. Lewat kuasa hukumnya, Anwar menyatakan Panji Gumilang mencabut gugatannya.