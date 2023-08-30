Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Alvin Lim Sebut Kejaksaan Sarang Mafia hingga Ditetapkan Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:30 WIB
Kronologi Lengkap Alvin Lim Sebut Kejaksaan Sarang Mafia hingga Ditetapkan Tersangka
Alvin Lim Dijadikan Tersangka/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan kronologi lengkap penetapan advokat Alvin Lim sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari ada delapan laporan polisi dari asosiasi jaksa soal pernyataan Alvin Lim 'kejaksaan sarang mafia'.

"Jadi perlu kami jelaskan disini kami sebagai pelaksana fungsi reserse tentunya dalam setiap proses penanganan kasus ada SOP nya terhadap kasus sodara AL ini kita menerima laporan dari persatuan jaksa atau asosiasi jaksa sejumlah 8 LP dan dilaporkan periode bulan September," kata Adi Vivid dalam jumpa pers, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Setelah menerima laporan di Bulan September, Adi Vivid menyebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa 28 saksi.

"Dan selanjutnya kami juga sudah melaksanakan pemeriksaan saksi atau permintaan keterangan terhadap saksi ahli sebanyak delapan saksi ahli sebanyak 8 saksi ahli diantaranya adalah saksi ahli undang undang ITE saksi ahli pidana saksi ahli bahasa saksi ahli sosiologi saksi ahli kode Etik Advokat," ujar Adi Vivid.

Setelah melaksanakan proses penyelidikan, Adi Vivid menyebut melakukan melakukan gelar untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Dari situ dilanjutkan dengan menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka.

"Dari penyidikan kita juga sudah melakukan penetapan tersangka terhadap saudara AL,”ujar Adi Vivid.

“Kemudian terhadap saudara AL itu kita kenakan tindak pidana ujaran kebencian, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dan atau pencemaran nama baik, dan atau fitnah pemberitaan bohong, mengeluarkan pemberitaan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap," lanjut Adi Vivid.

Adapun, pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 14 ayat (1) dan 2 dan Pasal 15 UU nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 310 dan Pasal 311.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137953/pco-iKg0_large.jpg
Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, PCO: Lebih Baik Dibina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/512/3038257/lima-content-creator-dipolisikan-buat-konten-rumah-milyader-arab-semarang-berhantu-uWBj9wEY2f.jpg
Lima Content Creator Dipolisikan, Buat Konten Rumah Milyader Arab Semarang Berhantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034598/said-didu-dilaporkan-warga-tangerang-usai-minta-proyek-psn-pik-2-ditinjau-OVPETPWVFa.jpg
Said Didu Dilaporkan Warga Tangerang Usai Minta Proyek PSN-PIK 2 Ditinjau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/519/3005035/sebar-foto-asusila-pelajar-smp-di-malang-warga-banjarnegara-ditangkap-polisi-8MjbXH2Jq3.jpg
Sebar Foto Asusila Pelajar SMP di Malang, Warga Banjarnegara Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/512/2992993/aktivis-lingkungan-daniel-frits-divonis-7-bulan-penjara-terjerat-uu-ite-w5xMvY71fz.jpg
Aktivis Lingkungan Daniel Frits Divonis 7 Bulan Penjara, Terjerat UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/337/2986336/mk-kabulkan-gugatan-hariz-azhar-fatia-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar-OrJOIFhLnz.jpg
MK Kabulkan Gugatan Hariz Azhar-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement