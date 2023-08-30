Serunya Fullball hingga Kontes Kecantikan Kucing, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang olahraga Fullball. Olahraga Fullball ini baru di Indonesia dan langsung viral di Media sosial karena keunikannya.

Fullball sendiri adalah jenis olahraga yang menggabungkan dua olahraga, yaitu sepak bola dan basket. Para tim Fullball terdiri dari lima orang dan mereka dapat menggunakan kaki dan tangan pada olahraga ini.

Menariknya dalam perhitungan poin olahraga ini tetap menggunakan perhitungan hampir sama dengan sepak bola dan basket. Jika menceta gol mereka akan mendapat satu poin. Sementara untuk tiga poin mereka harus terkena tulisan fullball terlebih dahulu.

Selain itu ada berita unik lain dari kontes kecantikan kucing. Puluhan kucing ini mengikuti lomba fashion show bertema nusantara di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur.