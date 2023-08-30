Menguak Siapakah Nama Bapak Tentara Nasional Indonesia?

JAKARTA - Saatnya menguak siapakah nama bapak Tentara Nasional Indonesia? Bapak Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah Jenderal Soedirman, yakni satu dari tiga jenderal bintang lima yang ada di Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), Soedirman tak hanya menjadi seorang tentara, namun juga sosok pahlawan nasional. Jasanya begitu besar dan tidak terbantahkan. Demi membela bangsa, Jenderal Soedirman rela berjuang sambil menahan rasa sakit akibat TBC yang terus menggerogotinya.

Seperti apa sosoknya? Berikut profil singkat bapak Tentara Nasional Indonesia Jenderal Soedirman dilansir dari buku Sejarah Jenderal Soedirman di Kabupaten Bantul yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Jenderal Soedirman merupakan seorang pahlawan yang lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dari pasangan Karsid Kartawiradji dan Siyem.

