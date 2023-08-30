Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Naik dari Tahun 2022

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:30 WIB
Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Naik dari Tahun 2022
Elektabilitas Ganjar Pranowo selalu naik sejak 2022 (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menduduki peringkat pertama dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai capres.

Ganjar unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, elektabilitas Ganjar terus naik jika dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada 2022. Pada Agustus tahun lalu, kata Djayadi, Ganjar mendapatkan angka sebesar 31,7 persen dan naik menjadi 37,0 persen pada Agustus 2023.

Djayadi menjelaskan, angka tersebut juga unggul dari nama tokoh lain yang digadang gadang menjadi bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Kalau kita perhatikan di sini, antara Prabowo dan Ganjar. Ganjar unggul di 37 persen pada Agustus 2023. Tapi Prabowo di angka 35,3 persen, sedangkan Anies di angka 22,2 persen," katanya saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Djayadi mengungkapkan, memang ada persaingan ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Sama seperti simulasi top of mind sampai 3 nama itu terjadi pertarungan sangat ketat antara Ganjar pranowo dan Prabowo Subianto," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement