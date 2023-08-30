Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Naik dari Tahun 2022

JAKARTA - Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menduduki peringkat pertama dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai capres.

Ganjar unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, elektabilitas Ganjar terus naik jika dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada 2022. Pada Agustus tahun lalu, kata Djayadi, Ganjar mendapatkan angka sebesar 31,7 persen dan naik menjadi 37,0 persen pada Agustus 2023.

Djayadi menjelaskan, angka tersebut juga unggul dari nama tokoh lain yang digadang gadang menjadi bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Kalau kita perhatikan di sini, antara Prabowo dan Ganjar. Ganjar unggul di 37 persen pada Agustus 2023. Tapi Prabowo di angka 35,3 persen, sedangkan Anies di angka 22,2 persen," katanya saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Djayadi mengungkapkan, memang ada persaingan ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Sama seperti simulasi top of mind sampai 3 nama itu terjadi pertarungan sangat ketat antara Ganjar pranowo dan Prabowo Subianto," ucapnya.