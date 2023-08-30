Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Beroperasinya LRT, Ketua DPR: Bisa Kurangi Polusi Udara!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:19 WIB
Dukung Beroperasinya LRT, Ketua DPR: Bisa Kurangi Polusi Udara!
LRT Jabodebek (Foto: Dok LRT)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik atas beroperasi penuhnya moda transportasi massal Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek. Selain semakin memudahkan masyarakat, moda transportasi umum ini dapat mendukung upaya mengurangi emisi polutan.

"Kami di DPR akan terus mendukung Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara yang cukup mengkhawatirkan. Semoga hadirnya LRT dapat membantu mengurangi polusi udara di Ibu Kota dan sekitarnya,” kata Puan, Rabu (30/8/2023).

Puan mengatakan, adanya LRT Jabodetabek semakin memberikan pilihan transportasi publik bagi masyarakat di daerah penyangga yang menjalani aktivitas hariannya di Jakarta. Kehadiran LRT dinilai semakin melengkapi transportasi publik lainnya seperti KRL, Trans Jabodetabek hingga MRT, yang setiap harinya selalu dipadati penumpang.

"Masyarakat yang setiap harinya mendatangi ibu kota untuk bekerja, memerlukan sarana transportasi publik yang memudahkan mereka. Jadi LRT ini bisa menjadi alternatif terutama untuk wilayah yang tidak terjangkau sarana transporasi massal lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk memastikan akses dari dan menuju Stasiun LRT ke moda lanjutan lainnya disiapkan dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi massal LRT Jabodebek.

"Peralihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum oleh masyarakat akan sulit jika mereka masih harus berjalan jauh atau berpindah-pindah lokasi perhentian menggunakan beberapa jenis transportasi umum, misalnya dari LRT masih harus lagi menggunakan ojek untuk menjangkau kantor," tuturnya.

Meski begitu, mantan Menko PMK ini menyambut baik tarif promo yang diberikan Pemerintah bagi pengguna LRT Jabodetabek. Puan menilai, hal tersebut menjadi langkah promosi yang tepat agar masyarakat beralih ke kendaraan umum.

"Promo tarif angkutan umum adalah salah satu cara menyerap keinginan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Selain itu, akan mengurangi kepadatan pada transportasi publik lainnya," katanya.

