Survei LSI: Simulasi Capres-Cawapres Ganjar-Erick Duduki Posisi Teratas lawan Pasangan Lain

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bersama Menteri BUMN, Erick Thohir menduduki peringkat pertama jika disandingkan sebagai pasangan Capres-Cawapres lain dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru LSI pada bulan Agustus 2023.

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan mengatakan, pada simulasi tertutup tiga pasangan, nama Ganjar dan Erick selalu menduduki urutan pertama dibandingkan dengan pasangan lain.

"Simulasi tertutup tiga pasangan. Kalau tiga pasangan, misalnya Prabowo Subianto dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, posisinya seperti ini, Ganjar unggul sedikit dibandingkan Prabowo, diikuti Anies," katanya saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Ganjar dan Erick, kata Dyajadi, mendapatkan angka 38,2 persen, lalu Prabowo dan Khofifah 33,4 persen. Sedangkan Anies dengan AHY 22,1 persen.

Begitu pun ketika pasangan Prabowo diganti menjadi Muhaimin Iskandar. Djayadi mengungkapkan, Ganjar dan Erick tetap unggul dengan kenaikan angka sebesar 0,7 persen.