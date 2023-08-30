Survei LSI: Erick Thohir Jadi Tokoh yang Dianggap Pantas Dampingi Ganjar

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN, Erick Thohir dianggap menjadi tokoh yang paling pantas untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Hal ini merujuk pada hasil survei LSI pada bulan Agustus 2023 ini.

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan menyampaikan bahwa pihaknya ingin mencari tahu siapa sosok yang dianggap publik paling pantas untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

"Untuk Ganjar Pranowo, menurut masyarakat yang paling cocok adalah kalo enggak Erick, Sandi atau Ridwan Kamil," kata dia dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Dari data yang dipaparkan, Erick Thohir menduduki peringkat teratas sebagai tokoh yang paling pantas mendampingi Ganjar dengan perolehan angka sebesar 17%. Disusul, Sandiaga Uno sebesar 13,6%.

Berikutnya, Ridwan Kamil sebesar 13,4%. Kemudian, di peringkat keempat muncul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 8,8%, Mahfud MD sebesar 6,7%.