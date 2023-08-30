Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Erick Thohir Jadi Tokoh yang Dianggap Pantas Dampingi Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:41 WIB
Survei LSI: Erick Thohir Jadi Tokoh yang Dianggap Pantas Dampingi Ganjar
Ganjar Pranowo dan Erick Thohir (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN, Erick Thohir dianggap menjadi tokoh yang paling pantas untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Hal ini merujuk pada hasil survei LSI pada bulan Agustus 2023 ini.

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan menyampaikan bahwa pihaknya ingin mencari tahu siapa sosok yang dianggap publik paling pantas untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

"Untuk Ganjar Pranowo, menurut masyarakat yang paling cocok adalah kalo enggak Erick, Sandi atau Ridwan Kamil," kata dia dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Dari data yang dipaparkan, Erick Thohir menduduki peringkat teratas sebagai tokoh yang paling pantas mendampingi Ganjar dengan perolehan angka sebesar 17%. Disusul, Sandiaga Uno sebesar 13,6%.

Berikutnya, Ridwan Kamil sebesar 13,4%. Kemudian, di peringkat keempat muncul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 8,8%, Mahfud MD sebesar 6,7%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/40/3189225//erick_thohir_bersyukur_bulu_tangkis_merebut_satu_medali_emas_dari_dua_keping_yang_ditargetkan_di_sea_games_2025-6uFS_large.jpg
Erick Thohir Bersyukur Bulu Tangkis Indonesia Sumbang 1 Emas di SEA Games 2025 lewat Beregu Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3188991//erick_thohir-6mNY_large.jpg
Dualisme Sepak Takraw Tuntas: Erick Thohir Pastikan PB PSTI Surianto Sah Secara Nasional dan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488//john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188477//timnas_indonesia-eulw_large.jpg
Media Belanda Tahu Siapa Calon Pelatih Timnas Indonesia Pilihan PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188280//erick_thohir-fuXG_large.jpg
Usai Bonus Rp1 Miliar untuk Atlet SEA Games, Erick Thohir Diminta Presiden Prabowo Siapkan Jaminan Pensiun Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188250//erick_thohir-01ob_large.jpg
Resmi Dibuka, Menpora Erick Thohir Ingin Indonesia Sports Summit 2025 Jadi Ruang Penyatu Kebijakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement