HOME NEWS NASIONAL

Tebak-tebakan Jokowi 'Jauh di Mata Dekat di Hati' Berhasil Terungkap, Jawabannya Bikin Kaget

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:47 WIB
Tebak-tebakan Jokowi 'Jauh di Mata Dekat di Hati' Berhasil Terungkap, Jawabannya Bikin Kaget
Presiden Jokowi dan Mahasiswa/ Biro Pers Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menanyakan tebak-tebakan kepada para mahasiswa dan mahasiswi dalam acara Peresmian Pembukaan Kongres Nasional (Mahasabha XIII) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Tahun 2023, Palu, Rabu (30/8/2023).

Mantan Gubernur DKI ini kembali menanyakan pertanyaan "jauh di mata dekat di hati". Dua orang mahasiswa pun ditunjuk Jokowi maju keatas panggung untuk menjawab tebak-tebakan tersebut.

"Saya sudah muter di beberapa pertemuan tapi belum ada yang bisa menjawab. Silakan tunjuk jari dulu jangan maju. Nanti saya tunjuk baru maju, yang di atas juga boleh maju tetapi jangan meloncat," kata Jokowi disela-sela sambutannya.

"Jauh di mata dekat di hati?," tanya Jokowi.

Dua orang mahasiswa pun maju kedepan. Seorang mahasiswa bernama Kadek Febri yang berasal dari Lampung Selatan pun berhasil menjawab.

"Kalau saya berpikir tadi singkatnya ibu saya karena ibu saya jauh. Tapi kalo saya berpikir saintis yang paling dekat hati itu ada empedu tapi saya liatnya jauh," kata Febri.

"Jawabannya yang tadi betul. Ubu betul. Tapi yang saya maksud jawabannya bukan itu. itu betul. betul sekali. Tapi yang bener nomor 2, empedu bener," kata Jokowi.

Usai berhasil menjawab, kedua mahasiswa tersebut meminta berfoto bersama dengan Presiden Jokowi. Presiden pun mengijinkan berfoto dan tak lupa memberikan sepeda kepada Febri.

"Ini saya bawa ke beberapa pertemuan gak ada yang jawab ini sekarang terjawab oleh kadek udah. Jadi sudah terjawab silakan kembali. Tadi saya janji sepeda ya saya beri sepeda," kata Jokowi.

