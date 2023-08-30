Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polusi Udara Memburuk, Ini Jenis Masker yang Efektif Digunakan Menurut Menkes

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:48 WIB
Polusi Udara Memburuk, Ini Jenis Masker yang Efektif Digunakan Menurut Menkes
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Dok BPMI)
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan rekomendasi kepada masyarakat terkait jenis masker yang efektif dalam menghadapi polusi udara di luar ruangan.

Menkes mengatakan, masker ini harus mampu menyaring partikel PM2,5 atau per mikrometer. PM2,5 sendiri merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer). Sumber PM2,5 meliputi debu, jelaga, kotoran, hingga serbuk sari.

"Jadi pakai masker apa yang bisa nyaring PM2,5 karena ini paling kecil? Pakainya yang KF94 atau KN95," kata Budi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

KF94 memiliki efektivitas filtrasi PM2,5 kurang lebih 95 persen. Sedangkan, KN95 memiliki efektivitas filtrasi PM2,5 sejumlah 80-95 persen. Apabila menggunakan masker kain, maka harus disematkam filter PM2,5. Efektivitas filtrasi dari kombinasi ini kurang lebih 95 persen.

Budi turut mengimbau penggunaan penjernih udara atau air purifier ketika di dalam ruangan. Ventilasi juga diimbau untuk ditutup.

"Pasangin itu tuh air purifier yang ada PM2,5, DPR bisa dipasang itu beli, enggak terlalu mahal kok, masing-masing ya," ujarnya.

Budi menjelaskan bahwa PM2,5 bisa masuk ke pembuluh darah, lalu masuk ke paru. Partikel ini termasuk berbahaya.

"Hampir di semua negara yang polusinya tinggi yang diukur adalah partikel 2,5 micro," ungkapnya.

