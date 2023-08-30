Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Ajak Pemilih Muda Tak Apatis pada Pemilu 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:20 WIB
Ridwan Kamil Ajak Pemilih Muda Tak Apatis pada Pemilu 2024
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ajak pemilih muda tidak apatis pada Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak pemilih muda tidak apatis saat Pemilu Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, di acara The Nation Fest 'Yang Muda Yang Bersuara' di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro Fisip UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (30/8/2023).

"Jadi poin saya satu jangan apatis 2024, ada surveynya dari 120an pemilih muda yang peduli politik kurang dari 20 persen ini menyedihkan. Mudah mudahan mari ikut tahun depan turut berpartisipasi menentukan langkah," kata Kang Emil saat menjadi pembicara.

Kang Emil mengatakan tujuan bernegara itu hanya dua pertama mencari keadilan, kedua kemakmuran sehingga disebut adil dan makmur.

"Makmur tadi lapangan pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
