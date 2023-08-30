Ini Sosok David Suami Selebgram Cantik Adelia Pengendali Bisnis Narkoba dari LP Nusakambangan

JAKARTA – Sosok David suami dari selebgram cantik Adelia Putri Salma yang kendalikan bisnis narkoba di Lapas Nusakambangan akan dibahas dalam artikel ini.

Kasus ini berawal dari ditangkapnya tersangka Fajar Reskianto pada Maret 2023 lalu. Fajar diketahui menerima pesanan 10 kilogram sabu dari David.

Diketahui, David ditangkap Polda Sumsel bersama BNNP di sebuah showroom mobil di Jalan Prameswara, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pada 26 April 2017.

Petugas saat itu menyita puluhan kilogram sabu, ribuan pil ekstasi, dan senjata api. David pun divonis 20 tahun penjara. David divonis 20 tahun penjara. Sebelumnya dia menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Banyuasin, David kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sejak Juni 2023.

Direktur Resnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Yang kaya mengatakan, David masih mengendalikan jaringan narkoba dari penjara.

Namun, Erlin belum menjelaskan bisnis tersebut dijalankan ketika masih di Lapas Narkotika Banyuasin saja atau saat ini di Lapas Nusakambangan.

"Iya, dia diduga masih melakukan itu (pengendalian narkoba)," ujar Erlin saat ditemui di Mapolda Lampung, Rabu (30/8/2023).