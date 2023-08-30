Kian Kokoh, Ganjar Pranowo Teratas di 3 Lembaga Survei Nasional

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru saja merilis hasil survei terbarunya terkait isu nasional dan peta kompetisi pemilihan presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg).

Dari similasi tertutup 3 nama, bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo, unggul dibandingkan 2 lawannya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

BACA JUGA:

Bahkan, hasil survei Ganjar Prabowo di simulasi tertutup 3 nama jika dibandingkan tahun lalu, kenaikannya cukup signifikan. Ganjar Pranowo mengalami kenaikan 5,3 persen suara, jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu 2022.

“Ganjar unggul di 37 persen pada Agustus 2023, Prabowo di angka 35,3. Anies 22,2 persen, menurun dengan signifikan. Pertarungan terjadi di Ganjar dengan Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan melalui rilis pers daring, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA:

Hasil ini sekaligus mengokohkan posisi Ganjar Pranowo yang kuat mengungguli Prabowo di 3 survei berbeda. Seperti kita ketahui bersama, Ganjar Pranowo sebelumnya juga unggul atas Prabowo di Survei Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam simulasi Survei Litbang Kompas, Ganjar dipilih oleh 40 persen responden, sementara Prabowo dipilih oleh 36,8 persen responden, dan Anies didukung oleh 23,2 persen responden.