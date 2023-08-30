Jelang Pemilu Serentak 2024, Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Naikkan Kualitas Demokrasi

DEPOK - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak kalangan mahasiswa untuk menaikkan kualitas demokrasi dengan memilih pemimpin berkualitas dalam Pemilu serentak 2024.

Hal itu disampaikan Kang Emil sapaan karibnya di acara The Nation Fest 'Yang Muda Yang Bersuara' di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro Fisip UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (30/8/2023).

"Adik-adik yang beruntung menjadi mahasiswa kampus kita harus menaikkelaskan kualitas demokrasi kita menjadi ajang memilih pemimpin yang berkualitas," ucap Kang Emil saat menjadi pembicara.

Kang Emil menilai keputusan pemimpin akan mempengaruhi sebuah kebijakan mulai dari sekolah gratis, kesehatan gratis, hingga hak keluarga terpenuhi.

"Karena keputusan mereka akan mempengaruhi apa sekolah gratis, kesehatan gratis, apa hak ibu, hak anak, hak lansia itu kan politik," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut demokrasi ada kelemahannya yakni memilih sosok yang disukai bukan orang pintar dan memiliki kapasitas mumpuni.

"Demokrasi ini ada kelemahannya, demokrasi kita ini memilih orang yang disukai bukan memilih orang pintar, bukan memilih orang berkapasitas untuk dipilih menjadi wakil rakyat pemimpin rakyat hari ini tidak identik ketika memilih orang pintar," tuturnya.