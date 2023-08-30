Diduga Promosikan Judi Online, Bareskrim Akan Periksa Wulan Guritno

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap Artis Wulan Guritno yang belakangan disorot lantaran diduga mempromosikan website Judi Online, Sakti123, di media sosial (medsos).

"Terkait masalah artis WG ya, setelah ditelusuri itu dibuat tahun 2020, untuk websitenya sampai saat ini masih ada," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (30/8/2023).

Dikatakan Adi Vivid, pihaknya akan melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Wulan Guritno terkait dengan dugaan promosi judi online tersebut.

"Artinya kami akan lakukan klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan seperti tadi disampaikan kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak," ujar Adi Vivid.

Adi Vivid memastikan, pemeriksaan klarifikasi terkait promosi judi online tidak hanya akan dilakukan kepada Wulan Guritno. Melainkan, kepada artis, selebgram maupun influencer lainnya yang diduga melakukan promosi judi online.

"Dan juga silahkan teman-teman kalau ada influencer yang lain. Karena saya sudah tegas mengatakan, kepada teman-teman influencer, artis, selebgram, untuk stop saat ini mempromosikan judi online,” ujarnya.

“Karena korban banyak, banyak orang jatuh miskin, banyak yang tadinya perempuan mohon maaf akhirnya menjual diri. supaya bisa cari uang untuk judi online banyak orang," tutup Adi Vivid.