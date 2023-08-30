Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Bilang Produk Halal Indonesia Diincar Jepang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:56 WIB
Wapres Bilang Produk Halal Indonesia Diincar Jepang
Wapres Maruf Amin bilang produk halal Indonesia diincar Jepang (Foto : Setwapres)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan produk-produk berlabel halal dari Indonesia banyak diincar oleh negara lain, salah satunya Jepang.

Apalagi, Jepang yang bukan merupakan negara Islam, kini sedang mengembangkan wisata ramah muslim. Sehingga, akan menghadapi tantangan dalam menemukan makanan dan barang bersertifikasi halal. Oleh karena itu, negara seperti Jepang memerlukan produk-produk dari Indonesia yang telah berlabel halal.

“Saya lihat di luar negeri, di diaspora kita, di beberapa tempat, di Jepang juga ada, di daerah-daerah lain juga mereka memerlukan produk-produk berlabel halal dari Indonesia,” ungkap Wapres saat menghadiri acara Sarasehan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).

Wapres mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki Global Halal Hub di bawah Bank Indonesia (BI). Global Halal Hub ini sebagai strategi pengembangan ekosistem halal serta untuk meningkatkan pemasaran ekspor produk halal khususnya UMKM ke pasar global. Serta sebagai upaya menuju Indonesia pusat produsen halal dunia 2024.

“Karena itu, kita dulu sudah mendirikan yang namanya Global Halal Hub, itu adalah satu lembaga yang memberikan semacam kurasi, bimbingan, bantuan, dan juga memasarkan ke luar negeri khususnya di diaspora seluruh dunia. Sekarang berada di bawah bimbingan Bank Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, Wapres dalam sambutannya pada pembukaan sarasehan pun mendorong agar percepatan sertifikasi halal mesti menjadi fokus bersama.

“Saya kira tujuannya bukan semata untuk memberi “label halal” seperti dahulu, melainkan memberi jaminan produk yang halal dan thayyib dikonsumsi bagi masyarakat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070684/mui-WAvo_large.jpg
LPPOM MUI: Jual Produk Non-Halal Pelaku Usaha Wajib Sertifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/21/337/2144527/chatime-sedang-menunggu-sertifikat-halal-diajukan-agustus-2019-uz3ttzbVju.jpg
Chatime Sedang Menunggu Sertifikat Halal, Diajukan Agustus 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/17/337/2056773/jokowi-terbitkan-pp-jaminan-produk-halal-sertifikasi-akan-diterapkan-bertahap-M9HCA6GQrX.jpg
Jokowi Terbitkan PP Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Akan Diterapkan Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/08/337/2001386/semua-menteri-telah-paraf-rpp-jaminan-produk-halal-epuypSP0fq.jpeg
Tujuh Menteri Telah Paraf RPP Jaminan Produk Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/06/65/1895046/industri-halal-kian-menjanjikan-penelitian-di-bidang-halal-terus-didorong-YkVCFHmWsM.jpg
Industri Halal Kian Menjanjikan, Penelitian di Bidang Halal Terus Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/04/519/1609321/pemkab-blitar-selidiki-mie-instan-diduga-mengandung-minyak-babi-3iMvbcXGl7.jpg
Pemkab Blitar Selidiki Mie Instan Diduga Mengandung Minyak Babi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement