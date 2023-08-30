LSI: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Disusul Pengadilan, KPK dan Polri

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat daripada institusi serupa lainnya. Kepercayaan publik kepada Kejagung mencapai 74%.

Di posisi kedua, berdasarkan riset LSI periode Agustus 2023, ditempati pengadilan dengan 73%. Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68% dan Polri 66%.

"Ada 74% responden yang percaya dengan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum. Yang tidak percaya 21%, sedangkan 4% lainnya tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparannya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Kepercayaan publik terhadap Kejagung pun teratas daripada lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Sebab, meraih dukungan 71%, disusul pengadilan 70%, KPK 67%, dan Polri 66%.

Jika disandingkan dengan lembaga negara lainnya, Kejagung berada di peringkat ketiga dengan 77%. Posisi teratas ditempati TNI dengan 92% dan disusul presiden 89%.