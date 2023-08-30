Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Terus Membaik

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:30 WIB
Survei LSI: Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Terus Membaik
Peneliti LSI Djayadi Hanan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik atau publik trust terhadap Polri terus meningkat. Bahkan, berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tergambar dalam temuan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode Agustus 2023.

"Posisinya begini pada Agustus 2023. Nomor satu yang paling dipercaya masih TNI dan presiden. Yang paling bawah masih sama, partai politik, DPR, dan DPD," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Dalam survei yang dilakukan LSI, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan publik 67 persen, KPK 67 persen, DPD 66 persen, DPR 60 persen, dan partai politik (parpol) 57 persen. Sementara TNI meraih dukungan 92 persen, lalu presiden 89 persen, Kejaksaan Agung (Kejagung) 77 persen, pengadilan 73 persen, dan MPR 68 persen.

Djayadi mengungkapkan, meski secara persentase kumulatif sama, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri lebih tinggi daripada KPK. Sebab, lebih banyak yang sangat percaya kepada "Korps Bhayangkara" dibandingkan KPK.

Kepercayaan publik terhadap Polri, kata Djayadi, terdiri dari sangat percaya 8 persen, cukup percaya 59 persen, kurang percaya 29 persen, tidak percaya 3 persen, dan tidak menjawab 1 persen. Sementara KPK perinciannya sangat percaya 6 persen, cukup percaya 61 persen, kurang percaya 28 persen, tidak percaya 28 persen dan tidak menjawab 4 persen.

"Di antara lembaga-lembaga negara lain di luar DPD dan DPR setelah partai politik yang paling rendah adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Djayadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement