Bidik Jadi World Class University pada 2037, Ini Strategi MNC University

JAKARTA - MNC University membidik menjadi World Class University di tahun 2037. Salah satunya, dengan menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Ketua Senat Akademik MNC University, Profesor Marta Fani Cahyandito mengatakan, salah satu modal pentingnya ialah kesetaraan kerja sama antara MNC University dengan kampus-kampus dari luar negeri tersebut.

"Kita punya kerjasama dengan berbagai kampus besar di dunia, Kings College di London, Macquarie University Australia dan Edinburgh di Scotlandia dan kita butuh Kontribusi yang equal antara kita dan kampus-kampus tersebut," ujar Marta kepada MPI, Rabu (30/8/2023).

Kesetaraan itu, kata Marta, merupakan bagian dari kontribusi membagikan ilmu baik dari mahasiswa hingga dosen pengampu.

"Untuk itu supaya bisa saling berkontribusi maka kita perlu SDM SDM yang sangat handal, tidak hanya untuk dosen, karyawan, tapi juga mahasiswanya, untuk itu kita persiapkan," paparnya.

"Dari kerjasama itu menghasilkan banyak sekali program lectureer exchange, student exchange, riset yang sama-sama, publikasi sama-sama, tapi tentunya lagi-lagi butuh kemampuan kompetensi SDM yang bagus dan kita perkuat tahun ini mengenai hal itu," pungkasnya.