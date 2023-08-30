Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,0 Guncang Wilayah Seram Bagian Barat, Maluku

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:06 WIB
Gempa M3,0 Guncang Wilayah Seram Bagian Barat, Maluku
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (30/8/2023) sekira pukul 20.01 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.04 Lintang Selatan - 128.02 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 30-Aug-2023 20:01:16WIB, Lok:3.04LS, 128.02BT (19 km BaratLaut SERAMBAGIANBARAT-MALUKU), Kedlmn:23 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
