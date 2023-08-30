Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR Thailand, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha Hadiri Resepsi Diplomatik Indonesia di Bangkok

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:19 WIB
Ketua DPR Thailand, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha Hadiri Resepsi Diplomatik Indonesia di Bangkok
Ketua DPR Thailand Wan Muhammad dan Dubes Rahmat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Resepsi Diplomatik KBRI Bangkok dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Hotel Grand Centara Bangkok, pada Selasa 29 Agustus 2023, dihadiri oleh Presiden Majelis Nasional dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha sebagai tamu kehormatan.

Resepsi Diplomatik Indonesia kali ini merupakan resepsi diplomatik pertama kalinya yang dihadiri oleh Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha. Kegiatan yang dihadiri oleh 800 tamu tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting badan PBB dan Pemerintah Kerajaan Thailand seperti Under-Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, Y.M. Ibu Armida Salsiah Alisjahbana, Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand, Y.M. Mr. Ittiporn Bonpracong, Ketua Ombudsman Thailand, Y.M. Mr. Somsak Suwansujarit, serta para Duta Besar negara sahabat, anggota korps diplomatik, para pebisnis, akademisi, jurnalis, serta tamu undangan lainnya.

Hal lain yang membuat resepsi diplomatik kali ini khusus adalah kekentalan aspek pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan Thailand dimana Royal Thai Anthem dinyanyikan oleh Paduan Suara dari Pathumwan Demonstration School dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Paduan Suara Sekolah Indonesia Bangkok. Kedua lagu tersebut diiringi musik Angklung dan Kolintang yang dimainkan oleh siswa/i Sekolah Indonesia Bangkok.

Duta Besar Rachmat Budiman menyambut hangat dan mengapresiasi para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada Resepsi Diplomatik tersebut. Dalam sambutannya ditekankan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman kerajaan dahulu sebelum Indonesia merdeka, termasuk tiga kali kunjungan Raja Rama V Thailand ke Jawa pada abad ke-19 dan abad ke-20, dan disusul dengan kunjungan Raja Rama VII, Raja Rama IX dan Raja Rama X ketika masih putra mahkota.

Kunjungan tersebut juga diikuti oleh kunjungan pejabat tinggi Thailand ke Indonesia, kunjungan beberapa Presiden Indonesia dan pejabat tinggi Indonesia ke Thailand menjadi bukti nyata baiknya hubungan kedua negara. Hubungan baik ini terus berkembang di segala bidang dan semua kalangan masyarakat baik itu antara pejabat pemerintahan, para pengusaha, akademisi, serta masyarakat umum.

