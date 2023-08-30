Kabarhakam Polri Gelar Tactical Floor Game Jelang KTT ASEAN

JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memimpin Tactical Floor Game (TFG) bersama tim operasi Tribrata Jaya pengamanan KTT ASEAN Summit ke-43 di Balai Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023).

"Kami melaksanakan TFG dalam rangka memperjelas tugas, fungsi, peran yang akan dikerjakan pada saat pengamanan," kata Fadil Imran.

Fadil juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan-kesiapan personel, perlengkapan, dan teknologi yang mendukung, dinamika-dinamika operasi.

"Termasuk melemparkan persoalan-persoalan jika terjadi di lapangan bisa terjadi koordinasi, komunikasi, dan kendali yang baik khususnya yang terkait dengan pengamanan jalur yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab kami di ring 3," katanya.

Fadil menambahkan, kegiatan pengamanan KTT ASEAN 2023 ini dibawah komando langsung dari Panglima TNI sedangkan Polri sendiri melaksanakan operasi Tribrata Jaya untuk tamu VIP, bukan Head of Delegation atau setingkat menteri.

Sebagai informasi, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memimpin apel kesiapan Pasukan Pengamanan ASEAN untuk menyambut ASEAN Summit ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 7 September 2023.

Fadil juga menyebutkan, bahwa personil yang terlibat berasal dari Korlantas Polri, termasuk personel dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Ditlantas Polda Banten, Ditlantas Polda Jawa Barat, dan beberapa Polda lainnya dengan total pasukan sebanyak 1.679 personel yang akan terlibat dalam operasi pengamanan ini.