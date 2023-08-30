Gempa M3,5 Guncang Lumajang Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Lumajang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023) sekira pukul 21.10 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.28 Lintang Selatan - 113.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 30-Aug-2023 21:10:32WIB, Lok:9.28LS, 113.07BT (128 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)