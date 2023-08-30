Gempa M3,3 Guncang Kepulauan Yapen, Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kepulauan Yapen, Papua, Rabu (30/8/2023), sekira pukul 22.18 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.46 Lintang Selatan - 137.09 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 30-Aug-2023 22:18:22WIB, Lok:1.46LS, 137.09BT (107 km TimurLaut KEP-YAPEN-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)