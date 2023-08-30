Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Ruko di Depok Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:15 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Ruko di Depok Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Sebuah ruko di Jalan Keadilan, Kampung Pulo, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat hangus terbakar dilahap si jago merah pada Selasa (29/8) malam sekitar pukul 21.55 WIB.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo menduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik ruko tersebut.

"Kebakaran diduga akibat korsleting listrik," kata Denny saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).

Denny memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran tersebut. Namun, kebakaran berdampak kepada jalan sepanjang lokasi.

"Dampak jalan sepanjang lokasi kejadian," ucapnya.

Lebih lanjut, Denny menyebut sebanyak 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Pengerahan unit mako 2, UPT Cipayung 3, UPT Cinere 1, UPT Bojongsari 1, Pos Wali 1, Pos Merdeka 2 dan personel sebanyak 31," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement