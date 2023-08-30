Diduga Korsleting Listrik, Ruko di Depok Terbakar

DEPOK - Sebuah ruko di Jalan Keadilan, Kampung Pulo, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat hangus terbakar dilahap si jago merah pada Selasa (29/8) malam sekitar pukul 21.55 WIB.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo menduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik ruko tersebut.

"Kebakaran diduga akibat korsleting listrik," kata Denny saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).

Denny memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran tersebut. Namun, kebakaran berdampak kepada jalan sepanjang lokasi.

"Dampak jalan sepanjang lokasi kejadian," ucapnya.

Lebih lanjut, Denny menyebut sebanyak 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Pengerahan unit mako 2, UPT Cipayung 3, UPT Cinere 1, UPT Bojongsari 1, Pos Wali 1, Pos Merdeka 2 dan personel sebanyak 31," pungkasnya.

(Awaludin)