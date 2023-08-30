Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pelemparan Kaca Mobil Kembali Terjadi di Depok, Polisi Cek TKP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:31 WIB
Aksi Pelemparan Kaca Mobil Kembali Terjadi di Depok, Polisi Cek TKP
Aksi pelemparan kaca mobil kembali terjadi di Depok. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Aksi pelemparan kaca mobil diduga dengan batu terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Pancoran Mas, Depok pada Senin (28/8/2023) sore.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi menyebut, korban belum membuat laporan polisi, baik ke Polsek Pancoran Mas maupun Polres Metro Depok.

"Belum (melaporkan kejadian tersebut). Korban bisa buat laporan ke Polres atau ke Polsek. Tindak lanjut korban dan saksi-saksi yang ada akan dimintai keterangan, termasuk CCTV dan sebagainya apabila ada di TKP," ucap Tri saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).

Tri mengungkap, setelah dilakukan pengecekan TKP, satpam kantor di sekitar lokasi kejadian tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut.

"Karena setelah diinfokan, personel cek ke sekitaran TKP dari sekuriti kantor di situ tidak ada yang tahu kejadiannya," ujarnya.

