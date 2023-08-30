Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dishub DKI Pastikan Tak Akan Terapkan Ganjil Genap 24 Jam, Ini Pertimbangannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:56 WIB
Dishub DKI Pastikan Tak Akan Terapkan Ganjil Genap 24 Jam, Ini Pertimbangannya
Dishub DKI tak akan menerapkan ganjil genap 24 jam. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan usulan kebijakan ganjil genap 24 jam tidak akan diterapkan. Syafrin menilai, hal itu akan berdampak pada aktivitas masyarakat.

"Jakarta belum menerapkan itu. Ganjil genap enggak ada 24 jam," kata Syafrin Liputo kepada wartawan, dikuti Rabu (30/8/2023).

Syafrin menjelaskan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya berkaitan pada terhambatnya kegiatan warga yang melintasi jalanan. 

BACA JUGA:

Pj Gubernur DKI Gandeng Kepala Daerah Penyangga Terapkan Ganjil Genap 24 Jam 

"Perlu kita perhatikan bahwa banyak kegiatan lain yang akan terdampak jika diterapkan ganjil genap 24 jam. Ini termasuk yang dianalisis pada saat kita akan menerapkan ganjil genap, karena pada waktu-waktu tertentu ada kebutuhan sektor lain yang tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu ganjil genap diterapkan pada pagi, jam sibuk tertinggi, kemudian pula pada sore hari," tuturnya. 

Lebih lanjut, dia menegaskan ganjil genap yang sudah ada saat ini pun telah melalui pertimbangan yang matang.

BACA JUGA:

Libur Hari Merdeka, Jalur Puncak Akan Berlakukan Ganjil Genap Mulai Besok 

"Ya sudah, kita berpikir yang sekarang aja, di luar dari itu, kita usaha di luar dari yang sudah ditetapkan. Ide sih bagus, tapi perlu pertimbangan yang matang," pungkasya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menerapkan sistem ganjil genap (gage) selama 24 jam. Menurutnya hal ini dilakukan guna mengatasi kemacetan hingga polusi udara.

"Harapan saya pemda segera untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam," ujar Ida kepada wartawan Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178889/syafrin-89QL_large.jpg
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Besar-besaran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/338/3018850/catat-ada-tarif-spesial-untuk-mrt-lrt-hingga-transjakarta-pada-22-23-juni-2024-d5kakGoqOL.jpg
Catat! Ada Tarif Spesial MRT, LRT hingga Transjakarta pada 22-23 Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/338/2755500/soal-jalan-erp-kadishub-dki-masih-fokus-penuntasan-regulasi-jnp6twnsBI.jpg
Soal Jalan ERP, Kadishub DKI: Masih Fokus Penuntasan Regulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/06/338/2420999/catat-besok-dishub-dki-mulai-uji-coba-road-bike-di-jalan-sudirman-thamrin-PSbFIjohkc.jpg
Catat! Besok Dishub DKI Mulai Uji Coba Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/07/338/2088825/tertibkan-ojol-mangkal-dishub-dan-ditlantas-gelar-operasi-lingkar-badai-KnJER2p5B3.jpg
Tertibkan Ojol Mangkal, Dishub dan Ditlantas Gelar Operasi Lingkar Badai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/18/338/1965660/dishub-dki-akui-kesulitan-tertibkan-ojek-online-yang-parkir-sembarangan-uY6h2v5TAs.jpg
Dishub DKI Akui Kesulitan Tertibkan Ojek Online yang Parkir Sembarangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement