Sempat Gangguan, Layanan LRT Jabodebek Kembali Normal

JAKARTA - Operasional LRT Jabodebek mengalami gangguan pada hari ketiga beroperasi pada pagi ini, Rabu (30/8/2023). Adapun kendala yang terjadi seperti gangguan pada pintu kereta dan padamnya listrik di Stasiun Halim.

Manager Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek, Kuswardojo membenarkan adanya masalah pada LRT Jabodebek yang beroperasi pada pagi ini.

“Hari ini ada gangguan pintu pada kereta LRT sehingga berdampak pada perjalanan kereta lainnya. Saat ini, kereta yang mengalami gangguan sudah kami pindahkan ke Dipo untuk dilakukan evaluasi oleh tim INKA dan KAI apa penyebab gangguan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

Kuswardojo mengatakan, kereta yang mengalami gangguan telah dipindahkan untuk mencari tahu penyebab dari gangguan pintu kereta. Ia menyebutkan, proses tersebut dilakukan oleh PT INKA selaku penanggung jawab perawatan kereta.

“Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggung jawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan TIM INKA,” ujarnya.

Sementara untuk gangguan listrik yang terjadi di Halim, ia mengatakan hal itu dilakukan oleh PT Adhikarya. Kuswardojo menyebut pihaknya telah berkoordinasi hingga masalah ini dapat diatasi.