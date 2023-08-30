Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Gangguan, Layanan LRT Jabodebek Kembali Normal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |11:33 WIB
Sempat Gangguan, Layanan LRT Jabodebek Kembali Normal
LRT Jabodebek (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Operasional LRT Jabodebek mengalami gangguan pada hari ketiga beroperasi pada pagi ini, Rabu (30/8/2023). Adapun kendala yang terjadi seperti gangguan pada pintu kereta dan padamnya listrik di Stasiun Halim.

Manager Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek, Kuswardojo membenarkan adanya masalah pada LRT Jabodebek yang beroperasi pada pagi ini.

“Hari ini ada gangguan pintu pada kereta LRT sehingga berdampak pada perjalanan kereta lainnya. Saat ini, kereta yang mengalami gangguan sudah kami pindahkan ke Dipo untuk dilakukan evaluasi oleh tim INKA dan KAI apa penyebab gangguan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

Kuswardojo mengatakan, kereta yang mengalami gangguan telah dipindahkan untuk mencari tahu penyebab dari gangguan pintu kereta. Ia menyebutkan, proses tersebut dilakukan oleh PT INKA selaku penanggung jawab perawatan kereta.

“Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggung jawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan TIM INKA,” ujarnya.

Sementara untuk gangguan listrik yang terjadi di Halim, ia mengatakan hal itu dilakukan oleh PT Adhikarya. Kuswardojo menyebut pihaknya telah berkoordinasi hingga masalah ini dapat diatasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181/lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176/lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946/pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170227/lrt-sdOP_large.jpg
Terungkap Penyebab Gangguan Operasional LRT Jabodebek Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170215/lrt-3x0F_large.jpg
Perjalanan LRT Jabodebek Lintas Stasiun Jati Mulya Gangguan, Penumpang Menumpuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156172/layangan-cXRm_large.jpg
Bahaya, Puluhan Layangan dan Bola Golf Ditemukan di Lintasan LRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement