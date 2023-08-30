Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Pembawa 50 Ton Beras Bulog Terguling di Dekat Istana Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:00 WIB
Truk Pembawa 50 Ton Beras Bulog Terguling di Dekat Istana Bogor
Truk kontainer tergulis di Tugu Kujang (Foto: Okezone/Putra)
BOGOR - Truk kontainer muatan beras terguling di sekitaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan tunggal di sekitar Istana Bogor ini.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB. Awalnya, truk kontainer tersebut datang dari arah Baranangsiang ke arah Tugu Kujang.

"Diduga truk saat melakukan manuver ke kanan mengalami patah pada controller konteiner," kata Galih dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Sehingga, konteiner terguling ke arah kiri beserta muatan beras dengan berat keseluruhan 50 ton. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja pagar pedesterian mengalami kerusakan.

"Kendaraan tersebut bermuatan 1.000 x 50 kilogran beras Bulog dengan tujuan Gudang Dramaga Bogor," jelasnya.

Adapun truk tersebut biasanya keluar melalui Exit Tol BORR. Tetapi, sopir truk tidak fokus sehingga melewati Exit Tol Sentul dan kendaraan terpaksa keluar Exit Tol Bogor memutar di Tugu Kujang.

"Hasil keterangan, sopir yang mengemudikan kendaraan adalah sopir cadangan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
