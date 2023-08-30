Guru Perempuan Tewas Terlindas Dump Truk di Serpong BSD

TANGERANG SELATAN - Seorang pemotor tewas seketika usai terjatuh dan terkundas dump truk di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (30/08/23).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Korban seorang perempuan berinisial OH (30) dan diketahui berprofesi sebagai seorang guru. Sepeda motornya ikut hancur berserakan di badan jalan.

Berdasarkan keterangan polisi, korban terjatuh diduga karena hilang kendali setelah berupaya menghindari lubang di badan jalan. Nahasnya di jalur yang sama melintas dump truk, hingga melindas tubuh korban.

"Keterangan saksi di tempat kendaraan sepeda motor menghindari lubang yang ada di sisi kiri jalan namun korban kehilangan kendali dan jatuh sehingga terlindas roda tengah kiri dari dump truk yang sedang melintas," ungkap Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat (Kasubsi Penmas) Polres Tangsel Ipda Bayu.

Kondisi beberapa saat usai kecelakaan itu sempat direkam pengendara lain. Terlihat jasad korban tergeletak di badan jalan, sedang sepeda motornya rusak parah berada di sisi jalan yang lain.