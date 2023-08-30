Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Guru Perempuan Tewas Terlindas Dump Truk di Serpong BSD

Hambali , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:54 WIB
Guru Perempuan Tewas Terlindas Dump Truk di Serpong BSD
Kecelakaan di Serpong BSD (Foto: Okezone/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pemotor tewas seketika usai terjatuh dan terkundas dump truk di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (30/08/23).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Korban seorang perempuan berinisial OH (30) dan diketahui berprofesi sebagai seorang guru. Sepeda motornya ikut hancur berserakan di badan jalan.

Berdasarkan keterangan polisi, korban terjatuh diduga karena hilang kendali setelah berupaya menghindari lubang di badan jalan. Nahasnya di jalur yang sama melintas dump truk, hingga melindas tubuh korban.

"Keterangan saksi di tempat kendaraan sepeda motor menghindari lubang yang ada di sisi kiri jalan namun korban kehilangan kendali dan jatuh sehingga terlindas roda tengah kiri dari dump truk yang sedang melintas," ungkap Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat (Kasubsi Penmas) Polres Tangsel Ipda Bayu.

Kondisi beberapa saat usai kecelakaan itu sempat direkam pengendara lain. Terlihat jasad korban tergeletak di badan jalan, sedang sepeda motornya rusak parah berada di sisi jalan yang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559//mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262//mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement