Diduga Gas Bocor, Ini Kronologi Kebakaran Sebabkan 3 Orang Luka Bakar di Cibinong

BOGOR - Kebakaran yang menyebabkan korban luka-luka di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga karena kebocoran gas. Total, terdapat tiga orang mengalami luka bakar dalam kejadian ini.

Kapolsek Cibinong AKP Waluyo mengatakan, peristiwa itu diketahui terjadi sekira pukul 15.00 WIB pada Selasa 29 Agustus 2023. Berawal saat ketiga korban tengah menggoreng kerupuk di dapur.

"Ada warga mendengar suara ledakan yang berasal dari rumah tetangganya," kata Waluyo dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA: Kebakaran Lahan di Gunung Arjuno Kian Meluas di Hari Keempat

Ketika dilihat, terlihat kepulan asap dan warga langsung berupaya memadamkan api sambil menghubungi pemadam kebakaran. Sekira pukul 16.00 WIB, kobaran api berhasil dipadamkan.

"Alhamdulillah dua rumah yang terkena kebakaran dapat dipadamkan," ujarnya.

Dalam kejadian ini, tiga orang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), dugaan sementara kebakaran tersebut disebabkan adanya kebocoran gas.

"Tiga orang terkena luka bakar api dan dilarikan ke RS Husada Cibinong," tutupnya.