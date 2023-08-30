Dukung KTT ASEAN, Transjakarta Sediakan 4 Rute Shuttle Bus Gratis

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebentar lagi akan diadakan di Jakarta, pada 5-7 September 2023. Transportasi Jakarta (Transjakarta) sediakan layanan bus pengumpan (shuttle bus) khusus untuk menyukseskan kegiatan KTT di Ibu Kota.

Layanan shuttle bus tersebut akan beroperasi mulai 30 Agustus 2023 - 7 September 2023. Menurut, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri mengatakan bahwa Transjakarta menyediakan beberapa rute shuttle bus untuk dukung KTT ASEAN 2023.

“Kami menyediakan empat rute shuttle bus, selain untuk melancarkan kegiatan KTT ASEAN 2023, rute- rute tersebut juga dapat dapat digunakan oleh masyarakat umum,” kata Apriastini Bakti, Rabu (30/8/2023).

Berikut ini adalah empat rute yang akan dilalui oleh shuttle bus Transjakarta, antara lain:

1) Gedung Serbaguna Senayan - MRT Istora Mandiri - Hotel Sultan (Summit Venue) yang beroperasi pukul 07.00 WIB - 22.00 WIB.

2) Gedung Serbaguna Senayan - MRT Istora Mandiri - Ritz Carlton Pacific Place (Sideline) yang beroperasi pukul 07.00 WIB - 19.00 WIB.

3) Hotel Sultan (Summit Venue) - Ritz Carlton Pacific Place (ABA Venue) yang beroperasi pukul 17.00 WIB - 19.00 WIB.