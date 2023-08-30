Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Pohon di Jalan Juanda Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:45 WIB
Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Pohon di Jalan Juanda Depok
Pengendara motor tewas usai menabrak pohon di Jalan Juanda Depok. (Dok Satlantas Polres Depok)
DEPOK - Pengendara motor Honda Beat berinisial SH (22) meninggal dunia usai menabrak pohon di Jalan Raya Juanda dekat Taman Putra Mandiri, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Rabu (30/8/2023) pagi.

Dari foto yang diterima MNC Portal Indonesia, motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi B 3625 ECC itu ringsek di bagian depan kemudi.

Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menjelaskan, kronologi kejadian berawal sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan SH melaju dari arah barat ke timur melalui Jalan Raya Juanda. Sesampainya di dekat Taman Putra Mandiri, Sukmajaya, Depok, menurutnya, pengemudi diduga mengantuk dan menabrak pohon di pinggir jalan.

"Tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak pohon yang berada di pinggir jalan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut," ucap Multazam dalam keterangannya.

Ia menambahkan, korban mengalami luka di bagian kepala dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika. Namun, nyawa korban SH tidak tertolong dan meninggal dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
