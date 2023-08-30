Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kekeringan di Bogor Meluas, 174.770 Jiwa Terdampak sejak 3 Mei hingga 29 Agustus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:54 WIB
Kekeringan di Bogor Meluas, 174.770 Jiwa Terdampak sejak 3 Mei hingga 29 Agustus
Ilustrasi kekeringan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus meluas. Tercatat, 174.770 jiwa terdampak sejak 3 Mei-29 Agustus 2023.

"Total ada 51.293 KK dengan 174.770 jiwa yang terdampak kekeringan," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Tersebar di 27 kecamatan yakni Tenjo, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Leuwisadeng, Cibungbulang, Citeureup, Jonggol, Babakanmadang, Sukamakmur, Tanjungsari, Cigombong, Cisarua. Kemudian, di Cijeruk, Ciseeng, Rancabungur, Ciampea, Cariu, Sukaraja, Pamijahan, Megamendung, Cibinong, Gunungputri, Rumpin, Tenjolaya, Leuwiliang dan Cigudeg.

"Terbanyak di Jasinga dan Jonggol masing-masing 10 desa terdampak," ujarnya.

Kata dia, BPBD Kabupaten Bogor telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga sebanyak 1.617.000 liter. Air yang disalurkan untuk para warga bervariasi mulai dari 2.500 liter hingga 30.000 liter.

"Jadi khusus untuk kebutuhan dasar. Bisa bertahan 2-3 hari. Apalagi yang benar-benar mengandalkan dukungan dari kita bisa 2 hari sekali minta," katanya.

