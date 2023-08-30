Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Pepsico di Cikarang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:44 WIB
Ridwan Kamil Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Pepsico di Cikarang
Ridwan Kamil hadiri peletakan batu pertama pabrik Pepsico Indonesia/Foto: Jonathan Simanjuntak
BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik PT Pepsico Indonesia Foods and Beverages (Pepsico Indonesia). Acara peletakan batu pertama dilakukan di kawasan Greenland International Industrial Center, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, rombongan Ridwan Kamil tiba pada pukul 11.40 WIB. Kang Emil tiba setelah Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang tiba lebih dulu pada pukul 10.40 WIB.

Setelah tiba, Ridwan Kamil langsung melakukan peletakan batu pertama secara simbolis. Kemudian, Ridwan Kamil juga melakukan penandatanganan yang disaksikan oleh CEO Asia Business Unit PepsiCo Parinya Kitjatanapan, dan CEO PepsiCo Indonesia Asif Mobin.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat mendukung pembangunan pabrik tersebut. Sebab menurutnya Jawa Barat merupakan daerah yang produktif dengan infrastruktur.

"Jawa Barat merupakan daerah yang produktif dengan infrastruktur yang dibangun khusus untuk mendukung tujuan manufaktur secara optimal," kata Ridwan Kamil, Rabu (30/8/2023).

Aksi korporasi ini diharapkan Ridwan Kamil dapat mendukung visi dari Provinsi Jawa Barat, yakni menjadi Jawa Barat Juara.

