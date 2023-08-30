Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Pabrik PepsiCo di Cikarang Akan Ciptakan Ribuan Lapangan Kerja Baru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:54 WIB
BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik pembangunan pabrik pertama PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages (PepsiCo Indonesia). Ia pun meyakini pembangunan itu akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

"Kami turut senang ketika mengetahui pendirian pabrik Pepsico. Ini akan menghasilkan ribuan lapangan kerja baru baik secara langung dan tidak langsung," kata Ridwan Kamil, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Kang Emil, sapaan akrabnya juga meyakini bahwa pembangunan pabrik itu akan turut memberdayakan petani di lokasi dan masyarakat sekitar Jawa Barat. Lebih jauh lagi, ia juga mengharapkan agar pembangunan pabrik berdampak terhadap visi ekonomi Provinsi Jawa Barat.

"Dan dapat memberdayakan para petani lokal dan masyarakat sekitar Jawa Barat. Kami harap aksi korporasi ini dapat mendukung visi besar Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

CEO PepsiCo Indonesia, Asif Mobin menyampaikan, pabrik tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 60.000 meter persegi dan nantinya akan memproduksi sejumlah produk makanan ringan. Adapun, pembangunan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dan bisa mulai melakukan produks pada awal tahun 2025.

Nantinya, pabrik tersebut juga akan menjadi fasilitas manufaktur yang sepenuhnya menerapkan prinsip keberlanjutan. Dalam operasinya, pabrik akan menggunakan 1.004 sumber listrik terbarukan.

Telusuri berita news lainnya
