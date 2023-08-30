Jaksa Tuntut Terdakwa Kekerasan Seksual pada Anak di Jakpus 10 Tahun Penjara

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Amriadi Pasaribu menyatakan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa HJ (36) dengan 10 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dituntut dengan denda Rp100 juta.

Hal itu Amriadi ungkapkan berdasarkan sidang pembacaan tuntutan JPU kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Jakpus, Rabu (30/8/2023).

JPU menyangkakan terdakwa dengan pasal 76d juncto pasal 31 dan atau pasal 76 (3) juncto pasal 32 atas UU no 35/2014 atas perubahan UU no23/2002 tentang perlindungan anak.

"Dengan tuntutan 10 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta," kata Amriadi di Pengadilan Negeri Jakpus, Rabu (30/8/2023).

Amriadi menjelaskan, jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan hukuman badan selama enam bulan.

Selain itu, telah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait biaya restitusi.