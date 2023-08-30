Gelombang Panas Ekstrem Sebabkan Alang-alang di Lahan Kosong Pademangan Terbakar

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di Jalan Rajawali Selatan, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, pada Rabu (30/8/2023) siang. Alang-alang yang berada di lahan seluas enam hektar terbakar.

Akibat kebakaran ini, kepulan asap yang besar langsung menutup ruas jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, dan pemukiman sekitar. Hal ini pun membuat warga dan pengendara sempat terganggu.

Pengendali Grup A Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Sektor Kemayoran Tuwaidan mengatakan bahwa alang-alang di lahan kosong tersebut terbakar karena cuaca panas. Pihaknya langsung mengerahkan enam unit ke lokasi.

"Kita tidak tahu apa indikasinya, kemungkinan karena cuaca panas ya, musim kemarau sehingga rumput kering," ujar Tuwaidan saat ditemui di lokasi.

Tuwaidan menyebut pada musim kemarau ini kerap terjadi kebakaran pada rambut kering di Jakarta. Hal tersebut juga bisa dipicu adanya masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan.