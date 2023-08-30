Kebakaran Kios Tambal Ban di Matraman Bikin Heboh Warga karena Dekat dengan SPBU

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah kios tambal ban di Jalan Raya Matraman, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada sekira pukul 12.53 WIB, Rabu siang tadi (30/8/2023).

Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga sekitar dikarenakan lokasi kobaran api tidak jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Berlan, Matraman.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan awal penyebab kebakaran dikarenakan adanya pengisian ulang bensin eceran di kios tambal ban tersebut. Namun karena bensin meluber hingga terciprat pada api spiritus yang dipakai untuk menambal ban, kobaran api pun muncul seketika.

"Awal kebakaran terjadi karena ada sebuah motor Suzuki Thunder sedang mengisi bensin eceran ke botol-botol eceran namun bensinnya meluber dan tumpah mengenai api spiritus tambal ban lalu terjadi penyalaan api dan membesar," ujar Gatot kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Gatot mengatakan api berhasil ditanggulangi dengan segera sehingga perambatan kebakaran tidak melebar sampai ke SPBU yang dekat dengan lokasi. Kendati demikian, tempat tambal ban dan sepeda motor yang ada menjadi terbakar hangus.