HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Apresiasi Gelaran Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jabar Tahun 2023

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:15 WIB
Ridwan Kamil Apresiasi Gelaran Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jabar Tahun 2023
Hari Pramuka ke-62/Foto: Ade Suhardi
BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri gelaran Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jabar Tahun 2023 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Rabu (30/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut hadir selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah, Sekjen Kwarnas Bahtiar, Ketua Kwarda Atalia Praratya beserta para Bupati/Walikota se-Jabar.

Dalam sambutannya, Kang Emil sangat mengapresiasi semua yang terlibat dalam gebyar HUT ke-62 Pramuka ini, dan semoga semangat ini terus membawa Jawa Barat menuju masa depan yang lebih baik.

"Acara ini adalah contoh nyata betapa pentingnya pengembangan karakter generasi muda melalui pendidikan non-formal," kata Kang Emil, Rabu (30/8/2023).

Sementara, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan selaku Ketua Majelis Pembina Cabang menyampaikan rasa bangganya atas momentum Hari Pramuka Jabar yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Apalagi, kata Dani, ini disemarakkan dengan 33.400 insan Pramuka Kwarcab Kabupaten Bekasi, dan 3.400 perwakilan dari seluruh Kwarcab se-Jabar, seperti mengulang sejarah tahun 1964 perkemahan nasional Satya Dharma di Tambun Selatan.

"Antusiasme Pramuka Kabupaten Bekasi di hari ini tidak terlepas dari sejarah gerakan Pramuka yang pada saat itu didirikan oleh Presiden Sukarno 1961 bahwa untuk pertama kalinya, mengadakan perkemahan besar yang diberi nama perkemahan Satya Dharma," ucap Dani.

Dani menuturkan, selain itu momen ini juga diabadikan dengan pemecahan rekor muri untuk peserta semapohoore dan holane tongkat pramuka terbanyak serta penerbangan pesawat tiruan roof drain di Indonesia.

Ditambah lagi dengan seni pertunjukan ribuan peserta pencak silat ujungan yang merupakan seni budaya khas Kabupaten Bekasi.

