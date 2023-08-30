Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Donasikan Kain Batik kepada Sekelompok Pekka di Bekasi untuk Disulap Bernilai Jual

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:56 WIB
MNC Peduli Donasikan Kain Batik kepada Sekelompok Pekka di Bekasi untuk Disulap Bernilai Jual
A
A
A

BEKASI - MNC Peduli donasikan berupa kain batik sebagai bahan dasar untuk dijadikan produk bernilai jual kepada Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang berada di Workshop, Akalabi Handmade, Perumahan The Palm Green Recidence, Sriamur, Tambun Utara, Bekasi, Rabu (30/8/2023).

Program yang diikuti kelompok Pekka diinisiasi oleh ibu rumah tangga. Pasalnya sejumlah ibu rumah tangga mengaku tidak memiliki kegiatan lain ketika pekerjaan rumah telah selesai.

"Hari ini ada kegiatan latihan mengolah perca hari ini kita membuat apa membuat bando ikat rambut sama tempat tisu dari kain kain yang sudah tidak digunakan tapi kita bisa manfaatkan supaya lebih bermanfaat," kata Erida Wahyuningsih selaku Kader Pekka di lokasi, Rabu (30/8/2023).

Erida mengatakan kain batik sebagai bahan dasar, kemudian akan diolah menjadi barang-barang home decor, berbahan perca, seperti tatakan gelas, dompet koin, taplak meja, sarung bantal sofa, tempat tissue, bahkan tas jinjing juga tas punggung dan lainnya.

"Nanti juga kita kedepannya di bulan Oktober kita akan keluarkan kain-kain yang tadi sudah didonasikan itu akan menjadi other pakaiannya yang kekinian yang mengikuti trend saat ini," ucap Erida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Group MNC Peduli
