HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Dukung Kelompok Binaan Pekka Binangkit Produksi Kerajinan dari Batik

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:41 WIB
MNC Peduli Dukung Kelompok Binaan Pekka Binangkit Produksi Kerajinan dari Batik
MNC Peduli dukung kelompok binaan Pekka Binangkit/Foto: Ade Suhardi
A
A
A

 

BEKASI - MNC Peduli dukung kegiatan kelompok Binaan Pekka Binangkit di Workshop, Akalabi Handmade, Perumahan The Palm Green Recidence, Sriamur, Tambun Utara, Bekasi, Rabu, 30 Agustus 2023.

Kelompok binaan MNC Peduli itu, hingga saat ini terus aktif dalam memproduksi kerajinan guna menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Guna mendukung kelompok binaan tersebut, MNC Peduli memberikan dukungan berupa kain batik sebagai bahan dasar untuk dijadikan produk bernilai jual.

Dari batik tersebut diproduksi menjadi produk daur ulang berupa barang-barang home decor berbahan perca, seperti tatakan gelas, dompet koin, taplak meja, sarung bantal sofa, tempat tissue, bahkan tas jinjing juga tas punggung.

Owner Akalabi Handmade Euis Teti Rostia mengatakan, satu dari rangkaian kebahagian ketika MNC peduli mendukung Pekka Binangkit saat membuat aneka kerajinan dan home dekor, apalagi seperti kehadiran sebelumnya MNC peduli selalu mengantarkan donasi berupa bahan baku untuk diproduksi.

Banyaknya industri tekstil, kata dia, seiring dengan makin berkembangnya dunia mode, menyebabkan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang fashion, butik dan penjahit bermunculan, hal ini tentu menyisakan banyak sisa produksi berupa kain perca.

"Melihat bahan baku yang banyak, masing-masing dari kami langsung terlintas banyak ide untuk mengeksekusi perca batik," kata Eius saat di wawancarai, Rabu (30/8/2023).

Euis menuturkan pemberdayaan keluarga memang tiada habisnya, apalagi menyoal ketahanan ekonomi dan ketahanan fisik.

"Bagaimana para perempuan yang berkontribusi terhadap perekonomian keluarga selalu menguprage diri, menambah ilmu dan wawasan, termasuk melakukan inovasi-inovasi produk," tuturnya.

