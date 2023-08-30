Bareskrim Periksa Semua Artis hingga Influencer yang Promosikan Judi Online

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri segera melakukan pemeriksaan terhadap artis, selebgram hingga influencer yang diduga mempromosikan website judi online.

"Tinggal kita lihat kalau kejadian lama website sudah tidak beroperasi, tetap kita panggil lagi. Kita imbau lagi, tetap ini sudah jadi catatan bahwa dulu ia pernah mengendorse judi tentunya kita akan ada klasifikasi mana yang masih aktif, atau tidak," kata Dir Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Adi Vivid menegaskan, semua pihak yang mempromosikan judi online akan diselisik sejauh peran maupun keterlibatannya dalam hal tersebut.

"Karena saya sudah tegas mengatakan, kepada teman-teman influencer, artis, selebgram, untuk stop saat ini mempromosikan judi online," ujar Adi Vivid.

Menurut Adi Vivid, judi online telah banyak membuat orang sengsara. Bahkan, dampak dari ketagihan judi online bisa mengakibatkan tindak pidana atau kriminalitas lainnya.