INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Tawuran, Polsek Mampang Tangkap 2 Remaja Bawa Celurit

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:37 WIB
Cegah Tawuran, Polsek Mampang Tangkap 2 Remaja Bawa Celurit
Polisi tangkap dua remaja diduga hendak tawuran. (Foto: Dok Polisi)
JAKARTA - Polsek Mampang Prapatan melakukan patroli skala sedang dalam rangka upaya menjaga kamtibmas atau mencegah terjadinya aksi tawuran di wilayah hukumnya.

"Bermula dari adanya video viral kelompok masyarakat yang membawa senjata tajam bersama-sama mencari musuh untuk melakukan tawuran," kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Kanitero kepada awak media, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Untuk mencegah tawuran, Polsek Mampang Prapatan melakukan patroli di Jalan Bangka II. Dalam kegiatan itu, aparat mendapati tiga orang pengendara sepeda motor berboncengan yang diduga membawa senjata tajam.

Namun, saat dilakukan pengejaran orang tersebut kabur ke Gang H. Abdul Karim. Sayangnya, ketika pengejaran, terduga berhasil kabur dengan meninggalkan kendaraan motornya.

"Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan di sekitar sepeda motor dan temukan dua bilah senjata tajam jenis celurit didekat gerobak dagangan, karena pengendara sepeda motor kabur, maka tiga unit sepeda motor yang ditinggalkan berikut dua bilah senjata tajam dibawa ke Polsek Mampang Prapatan," ujar David.

Polisi Tangkap Dua Pelajar Terlibat Tawuran di Menteng 

Setelah mengamankan sepeda motor dan senjata tajam tersebut, David mengimbau kepada pemilik untuk mengambil kendaraannya di Polsek Mampang.

Telusuri berita news lainnya
