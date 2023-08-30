Besok, Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok

DEPOK - Polsek Cimanggis bakal menggelar rekonstruksi anak bunuh ibu dan melukai ayah dengan senjata tajam di Sukamaju Baru, Tapos, Depok pada Kamis (31/8) besok. Diketahui kasus ini terjadi pada Kamis, 10 Agustus 2023 lalu. Pelaku Rifki Azis Ramadhan(23) tega membunuh ibu kandungnya, SW (43) dan melukai ayahnya, BA.

"Iya benar (besok rekonstruksi anak bunuh ibu dan lukai ayah di Tapos)," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (30/8/2023).

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah mengatakan, pihaknya telah menunjuk dua jaksa peneliti syarat pengalaman untuk mengawal kasus tersebut.

"Sudah. Kepala Kejaksaan Negeri Depok sudah menunjuk jaksa peneliti atas nama Alfa Dera dan Putri Dwi Astrini untuk mengikuti perkembangan penyidikan," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).