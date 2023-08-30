Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok, Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:00 WIB
Besok, Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Polsek Cimanggis bakal menggelar rekonstruksi anak bunuh ibu dan melukai ayah dengan senjata tajam di Sukamaju Baru, Tapos, Depok pada Kamis (31/8) besok. Diketahui kasus ini terjadi pada Kamis, 10 Agustus 2023 lalu. Pelaku Rifki Azis Ramadhan(23) tega membunuh ibu kandungnya, SW (43) dan melukai ayahnya, BA.

"Iya benar (besok rekonstruksi anak bunuh ibu dan lukai ayah di Tapos)," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (30/8/2023).

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah mengatakan, pihaknya telah menunjuk dua jaksa peneliti syarat pengalaman untuk mengawal kasus tersebut.

"Sudah. Kepala Kejaksaan Negeri Depok sudah menunjuk jaksa peneliti atas nama Alfa Dera dan Putri Dwi Astrini untuk mengikuti perkembangan penyidikan," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement