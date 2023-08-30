Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wajibkan Gedung Pasang Water Mist, Pj Gubernur DKI: Jangan Pakai Air PAM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:41 WIB
Wajibkan Gedung Pasang Water Mist, Pj Gubernur DKI: Jangan Pakai Air PAM
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemilik gedung tinggi memasang alat water mist generator untuk mengatasi polusi udara yang kian tinggi di ibukota Jakarta seiring dengan puncak musim kemarau.

Meskipun demikian, Budi air yang dijadikan sumber penyiraman alat water mist tersebut tidak menggunakan air dari perusahaan air minum daerah atau PAM.

"Ini lagi diskusi yang pertama yang dibahas itu untuk tidak menggunakan air PAM. Jadi kalau air pengolahan menjadi air bersih di gedung masing masing itu yang dipakai untuk menyemprot water mist nah itu sedang dipilih gedungnya yang mana," ujar Heru Budi, Rabu (30/8/2023) kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan metode penyemprotan dengan water mist generator mampu menurunkan kadar zat polutan secara signifikan khususnya PM 2,5 dan PM 10.

"Ya kan saya ngikutin katanya dari LH atau dari BRIN boleh dipakai itu. Dampaknya kemarin dicoba di gedung Pertamina. Katanya dampaknya bagus dan signifikan bisa menurunkan pm 2.5 bisa menurunkan PM 10. Tapi kan PM 2.5 atau PM 10 ada di atas lebih tinggi lagi. Tapi katanya bisa menurunkan itu," tambah Heru.

Sebagaimana diketahui tingkat polusi udara yang terjadi di Jakarta dan kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kian memprihatinkan pasca musim kemarau panjang dan tidak turun hujan selama beberapa waktu terakhir.

