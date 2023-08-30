Kawal Kasus SPG Diperkosa, RPA Perindo Minta Pelaku Dihukum Berat

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo melajutkan pendampingan hukum terhadap sales promotion girl (SPG) showroom mobil di Cibubur, Kota Bekasi yang diperkosa dua orang perampok Raeza (30) dan Jeremia (30).

RPA Perindo Bidang Hukum, Amriadi Pasaribu mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan pihak Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya uang menangani kasus pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap SPG yang dibuang di sebuah kebun kosong di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Dia menyebut perkara tersebut sebelumnya telah telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Korban juga sudah diperiksa untuk mengetahui perkara secara keseluruhan.

"Kemudian dari Kejaksaan Tinggi P19 atau mengembalikan kembali ke PMJ untuk dilingkapi antara lain lokus delikti atau letaknya. Karena kejadiannya ada dua peryama di Bekasi, juga antara Bekasi sampai Kemang Bogor," kata Amriadi di Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023).

"Kanit Resmob sudah menyampaikan ke kita mereka sudah memperbaikinya. Artinya dalam waktu dekat perkara ini sudah naik P21," tambahnya.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 385 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan dan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Karena perbuatan tersebut dilakukan dua orang harus dilakukan pemberatan

"Maka dari ancaman minimal 5 tahun maksimal 13 tahun maka akan diperberat di hukumannya sesuai perbuatannya. Dan juga satu pelaku residivis," jelasnya.