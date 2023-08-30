Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Sebut Belum Ada Sanksi bagi Gedung Tak Pasang Water Mist

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:40 WIB
Pj Gubernur Sebut Belum Ada Sanksi bagi Gedung Tak Pasang Water Mist
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan kewajiban pemilik gedung tinggi di ibukota memasang alat water mist generator belum memiliki sanksi.

"Ya nggak lah (Perda). itu kewajiban masing-masing (pemilik gedung tinggi), apalagi tahun depan kan ada musim kering lagi. Tahun 2024 terus kan," ujar Heru Budi, Rabu (30/8/2023) di Balaikota DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, meskipun sudah meminta seluruh pemilik gedung tinggi berpatisipasi namun belum ada sanksi terkait yang tidak mengindahkan imbauan tersebut.

"Tidak ada (sanksi). Partisipasi gedung gedung yang akan dibangun dia akan bikin itu (water mist). Kalau gedung yang sudah terlanjur cukup beli," ungkap Heru Budi.

Heru juga memastikan strategi mengurangi polusi udara dengan menyiram jalan menggunakan mobil water canon kepolisian, ataupun mobil pemadam kebakaran akan tetap berjalan.

"Lanjut tetap jalan," tutupnya.

Sebagaimana diketahui tingkat polusi udara yang terjadi di Jakarta dan kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kian memprihatinkan pasca musim kemarau panjang dan tidak turun hujan selama beberapa waktu terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164400//mobil_listrik-0BEg_large.jpg
Studi Ungkap SPKLU Bisa Ganggu Saluran Pernapasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999//polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/611/3115709//pentingnya_merawat_kesehatan_rambut_di_tengah_polusi_ibu_kota_jakarta-8ojV_large.jpg
Pentingnya Merawat Kesehatan Rambut di Tengah Polusi Ibu Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3113222//ilustrasi-vmyr_large.jpg
Hasil Riset UI: Transportasi Darat Sumbang 47 Persen Polusi Udara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement