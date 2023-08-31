Ganjar Ungkap Obrolan Bareng Jokowi Saat Kunjungan ke Pekalongan

SEMARANG- Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkap obrolan bersama Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Pekalongan. Jokowi menghadiri acara Muktamar Sufi Internasional 2023 dan blusukan ke Pasar Grogolan Baru, pada Selasa (29/8/2023).

Hal itu dikatakan Ganjar dalam pidatonya pada acara Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Menjaga Netralitas ASN Dari Politisi Birokrasi, di Hotel Patra Semarang. Ganjar mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut mendengarkan cerita dari Jokowi.

"Kata Pak Jokowi 'Pak Gubernur, Pak Menhan alhamdulilah Pak, negara kita tidak buruk kita jauh lebih baik, bagaimana saling menghormati kita jauh lebih baik. kita mesti bangga dan mesti kita jaga itu," kata Ganjar, Rabu (31/8/2023).

Ganjar menerangkan, Jokowi merasa Indonesia lebih baik dalam menjaga etika saling menghormati. Mereka bertiga juga membicarakan obrolan tentang masa depan Indonesia kearah yang lebih baik.