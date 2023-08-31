Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Saya dan Pak Prabowo Disuruh Pak Jokowi Blusukan ke Pasar, Fit And Proper Test di Depan Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:48 WIB
Ganjar: Saya dan Pak Prabowo Disuruh Pak Jokowi Blusukan ke Pasar, <i>Fit And Proper Test</i> di Depan Rakyat
Jokowi saat didampingi Ganjar dan Prabowo di Pekalongan (Foto: Biro Pers)
A
A
A

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung oleh Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkap sedang diuji oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menemani blusukan ke Pasar Grogolan Baru, Pekalongan, pada Selasa (29/8/2023). Dalam kegiatan itu turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Jokowi.

Ganjar menceritakan, dia disuruh oleh Jokowi, untuk selalu jalan berdampingan dengan Prabowo saat blusukan ke pasar. Jokowi ingin melihat dua bacapres itu apakah sudah layak menggantikan posisi dia pada 2024 mendatang.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam pidatonya pada acara Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Menjaga Netralitas ASN Dari Politisi Birokrasi, di Hotel Patra Semarang. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jambi Al Haris selaku Wakil Ketua Umum APPSI.

"Saya kemarin menarik, mungkin pak Jokowi sedang ngerjain kami ya, mungkin ya. Karena ada acara di Pekalongan kita masuk ke pasar saya itu disuruh (Jokowi) pak prabowo jalan bersama terus dimasukin ke pasar, menurut saya ini fit and proper test di depan rakyat," ujar Ganjar di Semarang, Rabu (30/08/2023).

Dirinya percaya, warga lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Sebab lokasi blusukan di Pekalongan merupakan wilayah kepemimpinannya.

